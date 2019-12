Audiences: Antenne Réunion toujours leader, FreeDom en forte baisse

Les résultats d'audience ont été dévoilés ce vendredi par Médiamétrie. Pour la période de septembre à novembre 2019, Antenne Réunion reste leader en matière de télévision, et FreeDom conserve la tête du classement côté radio.



​De septembre à novembre, la chaîne privée Antenne Réunion enregistre une part d'audience de 28,7%, soit une hausse de 2,1 points par rapport à avril-juin 2019 et de 1,7 points sur un an. "Nous avons vécu des actualités très fortes pour cette rentrée, le Pape dans l’Océan Indien, la visite d’Emmanuel Macron et #NoutProjet les Municipales avec #NoutCommune... c’est une saison à l’image de l’île, intense !", se réjouit Antoine Hassler, fier d'avoir rejoint l'équipe. " La rédaction se mobilise intensément chaque jour pour couvrir l’actualité et les grands événements !", félicite Sabrina Supervièle



En deuxième position, Réunion La 1ère est aussi en progression, avec une part d'audience de 11,2% (+ 1 point par rapport à avril-juin 2019 mais -0,1 point par rapport à l'an dernier). Vient ensuite Canal+, avec 3,5 points de part d'audience, suivie de France 2, France 3, France 5 et France 4.



Freedom en baisse de 16% sur un an



Côté radio, c'est FreeDom qui ​reste en tête, avec 31,2% de part d'audience. Une audience toutefois en forte baisse par rapport à janvier-juin 2019 (-5,3 points). Sur un an, la station enregistre une baisse de 16,22%.



En deuxième position, Réunion La 1ère atteint 10,4% de part d'audience, soit +2,2 points par rapport à janvier-juin 2019 et +1,4 point sur un an.



À la troisième place arrive EXO FM, avec 7,6% (en baisse de 0,9 point par rapport à janvier-juin 2019 et de 2 points sur un an). Suivent NRJ Réunion (7,4%), Chérie FM (5,8%) et RTL Réunion (4,3%).