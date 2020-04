Aujourd'hui le Covid 19, demain l'uranium 235 ?

Le 20/04/2020 | Par Alain Bled | Lu 115

Il ne faut pas minimiser les effets dramatiques du coronavirus, c’est évident. Mais personnellement ce n’est pas lui qui m’effraie le plus. Cette catastrophe peut se comparer à une tempête. Quand le capitaine et l’équipage naviguent sur un bateau chargé de passagers, ils doivent savoir naviguer mais aussi prévoir les risques météorologiques et autres.



Or, en l’occurence, nous avons rencontré un iceberg, et le capitaine et l’équipage, non seulement ne l’ont pas vu venir, mais s’aperçoivent un peu tard que les gilets de sauvetage sont moisis, les canots pneumatiques percés, et les trousses de premier secours en nombre insuffisant. Pire encore, quand on les entend nous expliquer la situation, on a vraiment l’impression qu’ils sont aussi paumés que nous.



Imaginons la même attitude dans l’industrie aérienne : pourquoi obliger les passagers à subir les consignes de sécurité au décollage ? Pourquoi tous ces masques à oxygène et gilets de sauvetage qui ne serviront qu’une fois sur un million de vols ? Les billets d’avion ne seraient-ils pas encore moins chers sans toutes ces mesures ? Bref, ce que tout constructeur de bateaux, d’avions, de voitures et même de grille-pains essaie de faire, même si son produit est fabriqué en Chine, c’est de prévoir un maximum de sécurité pour l’usager, car il sait qu’en cas de problème, ça lui coûtera beaucoup plus en mauvaise pub et en plaintes de consommateurs.



Or, dans cette crise sanitaire, on se rend compte que depuis des années, nos gouvernements ont grapillé quelques économies, sur le dos des soignants et du matériel médical indispensable pour réagir immédiatement face à une épidémie. Mais contrairement à un fabricant de grille-pains, la mauvaise pub et les plaintes, ils s’en contrefichent.



Vont-ils retenir la leçon ? Probablement pas, dans la mesure où tout leur système de pensée est basé sur une seule obsession : la croissance éternelle, une utopie qu’il faudrait freiner. Mais hélas, ils accélèrent encore plus, comme le Titanic en plein brouillard qui voulait battre des records, et ainsi le seul maître à bord va nous faire couler encore plus vite.



Un seul de ces énarques a-t-il déjà évoqué ce qui est prévu dans le cas d’autres catastrophes, comme par exemple les fuites de radiations atomiques suite à un accident dans une centrale nucléaire ? En ce moment la forêt brûle autour de Tchernobyl. Mais tout le monde semble s’en moquer autant que de la disparition de l’Amazonie. Sauf que la fumée radioactive s’envole vers l’ouest...Et comme en 1986, elle n’occupera pas l’Alsace-Lorraine, sans doute ?



Si j’avais été journaliste, au lieu de poser les sempiternelles questions auxquels les membres du gouvernement ne peuvent pas (ou pire, ne veulent pas) répondre, voilà ce que j’aurais demandé simplement à Edouard Philippe lors de son discours fumeux du 19 avril : Bon, OK, on s’est tous plantés dans cette gestion de crise, le français moyen comme son gouvernement n’ont pas pris conscience du danger. Tout le monde peut se tromper, repartons sur de meilleurs bases : dites nous donc Monsieur le Premier Ministre, dans le cas d’une catastrophe d’un autre genre, l’accident nucléaire, avez-vous prévu des stocks de gélules d’iode, et autres produits et matériel médical en nombre suffisant pour soigner des milliers voire des centaines de milliers de personnes ? Ou tout au moins retarder les effets mortels de ce genre de fléau ?



Car contrairement au Titanic, si le bateau coule, le capitaine et l’équipage seront les premiers à échapper au naufrage : Peut importe le Covid 19 quand on a le Cac 40 !