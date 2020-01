Australie: 10.000 dromadaires sauvages vont être abattus par sniper

En Australie, près de 10.000 dromadaires sauvages vont être abattus par des snipers déployés depuis des hélicoptères, dans les territoires de l’Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY).



Une décision motivée par la sécheresse car ces animaux en quête d'eau pour s'abreuver s'approchent de plus en plus des localités de l'intérieur du pays, et représentent une menace pour les réserves des habitants des villages, selon des responsables locaux de l'Etat d'Australie-méridionale.



Rappelons que l'Australie a vécu en 2019 son année la plus chaude et sèche, entraînant incendies et pénuries d'eau. Selon une étude conjointe du WWF et d'un chercheur de l'université de Sydney, ce sont déjà plus d'un milliards d'animaux qui ont péri dans les incendies, encore en cours, qui ravagent le continent.