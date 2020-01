Australie: Le corps d'un jeune footballeur retrouvé dévoré par trois requins

Le 11/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 249

Le corps d'un footballeur de 21 ans a été retrouvé ce jeudi au large de Twilight Beach, en Australie. C'est en recherchant le corps d'un plongeur quinquagénaire attaqué par un grand requin blanc que les secours ont découvert le corps du jeune homme, rapporte le Mirror.



En vacances avec des amis, Eric Birighitti aurait glissé sur des rochers avant de tomber dans l'océan. À cause du courant, ces amis ne seraient pas parvenus à le sauver. Il aurait été dévoré par trois requins, rapporte The West.



Âgé de 21 ans, Eric Birighitti était un footballeur prometteur originaire de Perth. Il avait remporté une bourse pour jouer au sein de l'équipe du Hastings College, au Nebraska, et évoluait cette année au sein de l'équipe de St Thomas Aquina College de New York.