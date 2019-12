Australie : Mordu au bras par un requin, il parvient à nager jusqu'au rivage

Le 13/12/2019 | Par Qi Gao | Lu 188

L’attaque de requin a eu lieu à proximité du port de plaisance d’Exmouth (ouest de l’Australie), lundi 9 décembre. Peter O’Halloran, 57 ans, faisait de la plongée avec tuba à 400 mètres du rivage, lorsqu’un requin l’a attaqué. "J’étais à mi-chemin d’une plongée, je descendais, et j’ai senti quelque chose me mâcher le bras", a confié le quinquagénaire à Seven News.



Le squale lui aurait mordu un "gros morceau" du bras et l’a "fortement secoué", a déclaré Peter O’Halloran. Mais malgré sa blessure, l’homme est parvenu à nager jusqu'à la terre ferme. Le rescapé a ensuite dû marcher sur 300 mètres pour rejoindre sa voiture et aller à l’hôpital. Ayant subi une blessure profonde jusqu’au coude, l’homme a été transféré par avion à Perth pour une opération.



La victime, qui avait l’habitude de plonger à cet endroit depuis des années, a indiqué que la possibilité d’être un jour attaqué par un requin "a toujours été au fond de ses pensées". À l'heure actuelle, le requin qui l’a mordu n’a pas été identifié. L'homme a toutefois souligné qu’il ne veut pas faire de mal à ces prédateurs.