Australie: Plus de visa pour les hommes condamnés pour violences domestiques

Le 04/03/2019 | Par Charline Bakowski

Le ministre de l'immigration australien, David Coleman, a annoncé ce dimanche que les hommes auteurs de violences domestiques envers les femmes et les enfants seront désormais interdits ou expulsés de territoire.



D'après les nouvelles lois, l'Australie ne remettra plus de visas d'entrée sur le territoire à ces hommes condamnés à au moins un an de prison pour violences domestiques.



Ce qui a récemment été le cas pour Chris Brown et Floyd Mayweather. Pour David Coleman, si un homme a été auteur de violences envers une femme ou un enfant, il ne mérite tout simplement pas d'être sur le territoire australien, quelle que soit sa peine.