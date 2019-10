Automobiliste tué sur la RN2: Le chauffard échappe à la prison

c'est quoi cette justice de merde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! t'es bourré drogué tu tues une personne et tu es libre ????

5. Veridik le 05/10/2019 10:06



Et d'une autre côté on a une infirmière qui sortait de ses gardes de nuit percuté un vieil homme pr accident se prend 30000€ de dommages et intérêts