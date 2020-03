Aux professionnels de santé

Le 27/03/2020 | Par Georges Lazarre | Lu 470

Confinés ! chérissez la santé ! Vous malades

En peine et en souffrance en vos jours longs et fades,

À votre chevet, eux, ils sont là sans faillir.



Depuis ton hôpital, sans plus compter tes heures,

Fidèle à ton serment, sans jamais le trahir

Tu guéris la morsure sur l’âme qui pleure.



Vous ! près des cœurs en fièvre et des yeux éprouvés

En ville déprimée, en la pâle campagne,

Votre prévenance, les souffrants, accompagne.



Merci ! humbles héros, trop souvent réprouvés.

Quand Hippocrate veille, Épione protège

Les vivants, les mortels des feux du sortilège !