Avance remboursable: Le gouvernement à la rescousse des PME face au refus des banques

Le 15/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 174

Les entreprises en difficulté en raison du coronavirus et ne réussissant pas à obtenir de prêts de la part de leurs banques respectives pourront compter sur une avance remboursable de l'État. C'est le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui l'a annoncé ce mercredi sur RTL.



Un fonds de 500 millions d'euros a été déployé par le gouvernement et cible avant tout les PME qui ont des difficultés à trouver une trésorerie pour redémarrer leur activité. Ces entreprises rembourseront ces avances "quand elles le pourront et quand elles commenceront à avoir du chiffre d'affaires", a précisé Bruno Le Maire.



Le locataire de Bercy a par ailleurs salué le travail des banques sur le suivi des prêts garantis par l'État (PGE), assurant qu'elles répondaient "présent" mais qu'il y avait encore des situations où aucune solution ne peut être trouvée, notamment pour les PME mal notées par la Banque de France.



Ce nouveau dispositif du gouvernement fait partie d'un nouveau projet de loi de finances rectificative (PLFR) qui doit être présenté dans la journée par le gouvernement. Ce plan porte de 45 à 110 milliards d'euros environ le montant total des aides à l'économie pour faire face à la récession provoquée par la crise sanitaire et économique liée au coronavirus.