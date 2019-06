Avec le SLIME, la Région Réunion lutte contre la précarité énergétique

Dispositif National mis en oeuvre par la SPL Horizon Réunion et financé par la Région Réunion et son partenaire EDF, le SLIME est un véritable outil d’accompagnement et de lutte contre la précarité énergétique. Il a vocation à faciliter le repérage des ménages en situation de précarité énergétique, tout en permettant une meilleure orientation de ces publics vers les dispositifs d’aides existants. Déjà plus de 10 000 foyers réunionnais ont pu bénéficier de ce dispositif.