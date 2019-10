Averses plus fréquentes l'après midi, temps plus instable mardi

Le 21/10/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 99

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU LUNDI 21 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 OCTOBRE 21 06h00quelques averses significatives sont possibles cet après midi dans l'intérieur et sur les pentes. Arome. MCIEL.METEO FRANCELa semaine ne débute pas sur une fausse note. Le soleil est généreux en début de matinée et n'autorise que le passage de quelques bancs de nuages sur le littoral Est où l'on peut éventuellement essuyer une ou deux averses.Le volcan, le Maïdo et les cirques se laissent admirer en toute quiétude.Mais la masse d'air descendant du Nord-Est déjà plus humide sur l'Ile Soeur gagne du terrain vers la Réunion. De ce fait les nuages se développent sensiblement plus que ces derniers jours dans l'intérieur et sur les pentes et finissent par dominer le territoire en début d'après midi.Le gris clair vire souvent au gris foncé et des averses se déclenchent. Elles peuvent être localement modérées . Un bon grain n'est pas exclu dans les plaines et dans les hauts de Sainte Rose et de Saint Benoît.Il en va de même pour la région de Colimaçons par exemple.Le ciel du littoral est souvent nuageux notamment sur le Sud-Ouest.Les périodes ensoleillées résistent a priori mieux sur le Nord-Ouest.Les températures maximales sous abri sont agréables favorisées par l'ensoleillement matinal et varient de 18° au Maïdo à 30° à Saint Gilles ( voir détails ci-dessous).souffle en priorité sur le Nord, en baie de la Possession jusqu'au Port, sur le Sud sauvage et dans la région de la Plaine des Cafres. Les rafales restent très raisonnables et dépassent difficilement 55km/h.est agitée et encore localement forte en journée sur les côtes Sud et Sud-Ouest.Température du lagon: proche de 25/26°.05h42 le 22.(+1mn)18h22 le 21.1016.3 hectoPascals.Maximum de 28/29° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 23° CelsiusLe ciel des régions Ouest et Sud est dégagé.En revanche en cours de nuit des paquets nuageux sont susceptibles de mouiller les régions Est et Nord de l'île.Les températures minimales sont douces .Les entrées maritimes se déversent dès le matin sur l'Est et le Nord.Rapidement l'intérieur et les pentes sont assaillies par des développements nuageux qui ont le potentiel de déclencher de bonnes averses dès la fin de la matinée et au cours de l'après midi.Les zones de beau temps sont rares même sur le littoral.Une évolution orageuse est possible localement .Le vent est orienté au Nord-Est . Les régions Sud et Sud-Ouest sont déventées.La mer est peu agitée à localement agitée avec la persistance d'une houle résiduelle de secteur Sud sur les côtes Sud et Sud-Ouest.