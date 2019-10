Avocat condamné pour agressions sexuelles: Jacques Tchibozo jugé en appel

Le 10/10/2019 | Par SH

L’ex-avocat mahorais de 43 ans condamné en 2018 pour agressions et harcèlement sexuels sur plusieurs collaboratrices, Jacques Tchibozo, a été jugé en appel ce jeudi. Condamné à cinq ans de prison, il se trouvait en Afrique au moment de son procès en correctionnel. Un mandat d’arrêt avait été délivré à son encontre.Ce jeudi, la cour d’appel s’est posée sur la question de la recevabilité de son appel et de la validité de son procès en première instance. En effet, Jacques Tchibozo relève plusieurs "irrégularités" dans la procédure, par exemple "le tribunal correctionnel irrégulièrement saisi à cause d’une citation irrégulière", remettant donc en cause la compétence du tribunal. Il déplore donc le fait d’avoir passé un mois et demi à la prison de Domenjod alors que le dossier avait été retenu en son absence ; des irrégularités pointées quant à sa convocation devant le tribunal, également.L’avocat général a demandé la confirmation de la décision de première instance.La cour d’appel rendra sa décision le 24 octobre prochain. Les faits seront quant à eux rejugés séparément.