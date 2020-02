BAC: Débrayage durant les épreuves communes de contrôle continu au lycée Bois Joly Potier

Le 11/02/2020 | Par PB | Lu 509

Afin de protester contre les épreuves communes de contrôle continu (E3C), les professeurs concernés ne sont pas allés surveiller les élèves. Ce mardi matin au lycée Bois Joly Potier au Tampon, se sont tenues les premières épreuves communes de contrôle continu (E3C) de langue B comptant pour 30 % de la note finale du nouveau baccalauréat.



De 8H à 9H, un collectif de professeurs, soutenu par une intersyndicale, s'est mobilisé devant le lycée et a distribué des tracts. "Une première action symbolique concrète pour dénoncer des épreuves mal ficelées et qui ont lieu alors que les élèves ne sont pas encore prêts", explique Corinne Peyre, enseignante et secrétaire de section SNES-FSU.



Les épreuves se sont tenues en l’absence des professeurs dans des conditions finalement organisées par l’établissement scolaire. Une action similaire devrait avoir lieu demain matin pour les épreuves d’histoire-géographie mais également jeudi et vendredi. Une motion sera déposée lors du prochain conseil d’administration.



"La protestation s’organise différemment d’un lycée à un autre sur le département mais en métropole le mouvement est très fort". A Paris, Rennes, Nantes ou encore Bordeaux, les forces de police sont intervenues face aux manifestants ou pour assurer la tenue des épreuves malgré les mobilisations.