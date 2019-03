BMW Série 8 Coupé : Quand la beauté touche à la perfection

Le 06/03/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 600

Philippe-Alexandre Rebboah, le directeur général de LEAL, n’était pas peu fier, la semaine dernière, de présenter à la presse le tout dernier fleuron de la marque BMW à La Réunion, la Série 8 Coupé.



Le nec plus sportif de la gamme, doté d’un moteur diesel V6 de 320 cv ou d’un V8 essence de 530 cv ! Excusez du peu… Ca vous propulse le bolide de 0 à 100 en 3,7 secondes ! Et mieux vaut ne pas évoquer la vitesse maximale, ce serait inconvenant…



Deux exemplaires, en version diesel, sont déjà arrivés sur l’ile et ont déjà trouvé preneur. Il faut dire que ce coupé qui se situe au sommet de la gamme munichoise en jette avec son long capot aux lignes très marquées et sa double calandre hexagonale, signe distinctif de la marque allemande.



Tout respire le luxe, le raffinement, jusque dans les moindres détails.



Les feux avant sont les plus fins jamais construits par BMW. Le châssis a été surbaissé, de façon à confirmer la vocation ultra sportive du coupé, tout en lui conférant une tenue de route hors normes grâce en plus à ses 4 roues motrices.



Les vitres fuselées, les lignes de toit qui courent jusqu’à l’arrière, les flancs très prononcés pour donner un côté musclé… Tout est parfait et même l’amateur le plus difficile n’y trouverait rien à redire. Même le coffre est étonnamment grand pour un coupé !



Ajoutez à cela les échappements sport, le toit en carbone de série, et l’intérieur spacieux et luxueux disposant de toutes les dernières options et nul doute que vous allez craquer.



Prévoyez tout de même 190.000€ pour la version essence et "seulement" 160.000€ pour la version diesel…