Bac 2019: Le taux de réussite au 1er tour en baisse de 1,1 point à l'échelle nationale

Le 06/07/2019 | Par NP | Lu 208

Environ 561 900 candidats au baccalauréat ont été reçus cette année, soit un taux de réussite de 77,7% avant les rattrapages. Un taux de réussite en baisse de 1,1 point par rapport à l'an dernier.



En se penchant sur le type de baccalauréat, on constate que les candidats au bac général sont 79,5% admis d'emblée (soit -1,3 point par rapport à 2018), ceux du baccalauréat technologique sont 75,4% à l'avoir eu du premier coup (-2,2 points). Seuls les candidats en bac professionnel ont fait mieux que l'an dernier avec 75,8% (+0,1 point).



Dans la filière générale, les taux d'admission de la série L sont en hausse (+1,6 point) par rapport à 2018, au contraire des séries ES (-1,3 point) et S (-2,1 point). En filière technologique, 71,2% des élèves de la série STMG ont été reçus d'office.



Sur cette édition 2019 du baccalauréat, 7,9% des candidats (soit 57 400 personnes) ont eu moins de 8 et ne passeront donc pas les rattrapages.