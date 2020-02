Bachil Valy : "Je souhaiterais que la culture créole soit un des moteurs dans nos futurs investissements"

Le 28/02/2020 | Par Prisca Bigot | Lu 156

A l’aune de son dernier mandat qu’il juge satisfaisant, Bachil Valy se lance pour la quatrième fois dans la course à l’Entre-Deux. En 2014, le commerçant de 58 ans avait été élu au premier tour après l’annulation des élections suite à un recours déposé par un colistier de son opposant Gilles Payet.

Aujourd'hui, le maire sortant défend son bilan et se projette jusqu’à l’ "horizon 2026", poussé par un "projet d’envergure économique sur l’identité créole".