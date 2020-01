Baisse des dotations culturelles : Les acteurs du monde de la culture et du spectacle manifestent à La Région

Le 30/01/2020 | Par Amandine Dolphin | Lu 2057

Plusieurs dizaines d'acteurs du monde de la culture et du spectacle manifestent ce jeudi matin dans le hall de la Région Réunion. Alors que le budget primitif de la collectivité pour 2020 doit être voté ce jeudi, les manifestants ont décidé d'exprimer leur mécontentement quant à la baisse annoncée du budget dédié à la culture. Les subventions destinées aux associations culturelles se verraient ainsi rabotées de 5,3 millions d'euros."Ces coupes sont non seulement sans précédent, mais absolument inattendues tant la culture devait être préservée et restait présentée par La Région Réunion comme "le coeur de son projet de développement pour La Réunion"", réagissait le collectif du spectacle vivant Kolèt.Le président de Région, Didier Robert, a depuis indiqué qu'il prendrait une décision modificative du budget dédié à la culture pour le ramener au niveau de 2019.