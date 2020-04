Balance tes fringues.re : Un concept 100% réunionnais pour un dressing écoresponsable

Le 18/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 757

En partant du concept que nous avons tous dans nos placards des vêtements que nous ne portons plus, pour différentes raisons, alors qu’en même temps nous achetons chaque année des vêtements neufs, dont la production et le transport polluent la planète, Nathalie a imaginé de proposer aux Réunionnaises et aux Réunionnais un outil simple pour renouveler sa garde-robe, à petits prix : une boutique en ligne de vêtements de seconde main.

C’est en novembre dernier que Nathalie Auffret a décidé de se lancer dans l’entreprenariat en ouvrant le site internet "Balance tes fringues".Pas de boutique physique, Nathalie travaille chez elle, dans l’ouest, à domicile. Elle stocke et remet en état les vêtements et accessoires. C’est aussi là qu’elle fait les shootings photos, prépare les expéditions et organisait, (avant le confinement), une vente privée par mois."L’idée est que toute personne, partout sur l’île, puisse faire son shopping sans bouger de chez elle et sans se ruiner. La livraison est offerte à partir de 25 euros d’achats et avec 25 euros, vous pouvez vous composer au moins deux tenues complètes !".En effet, les tarifs débutent à 2 euros et ne dépassent que rarement 25 euros lorsqu’il s’agit de vêtements neufs, avec étiquettes, et/ou de grandes marques.En plein confinement, c’est une solution qui fait d’une pierre trois coups en étant à la fois économique, écologique, et sans sortir de chez soi.Le site " Balance tes fringues.re " a été distingué au Prix Julie Mas 2020 dans la catégorie Coup de cœur du Jury.