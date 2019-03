Barrages filtrants toujours en cours à Cambaie et à la Cocoteraie

Aller les Gilets on et avec vous

qu'on arrête avec ces charlots, ras le bol, ils sont pas contents de l'augmentation de l'essence ces gratteurs de ki, pas de problème, que l'Etat gèle les prix à ce niveau et par contre répercute ses taxes sur l'alcool (rhum, bière whisky .....) et aussi sur les cigarettes! comme cela le problème sera réglé.....!

Givre jaune Bande de M....DE la honte foutez le camp bande d assister yen a MARRE marre c est pas un jeu les barrages foutez le camps comme si on leve grand matin pour bloque la route que la police les envoient tous en garde a vue

Et voilà , 3 mois de soit disant atifs , résultat :catastrophe economique pour La Réunion , dégradations qui seront payées par le contrbuable , desorganisation et meconnaissance de la chose publique , mépris des droits notamment celui de circuler librement , bref un bilan plus que negatif et en depit de tout cela ils continuent . qqqqqqqqqqqque cherchent ils réellement ???

C est pas possible d être aussi con. C est pas en bloquant les usagers et surtout ceux qui vont bosser que ça va faire avancer les choses. Bien au contraire. Mais bon, le bon sens et certain ça fait 2...