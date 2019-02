Barrière anti-requins : "Ceux qui l’ont déployée à La Réunion n’ont pas l’expérience requise"

Le 25/02/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 2493

Le Centre de ressources et d’appui sur le risque requin (CRA) teste depuis trois semaines la SharkSafe Barrier : une barrière capable de repousser les squales, toujours en phase d’expérimentation, et apportée sur l’île par deux scientifiques Sud Africains. De quoi surprendre l’inventeur de ce dispositif, le célèbre biologiste marin Craig O’connell, qui indique sur facebook n'avoir jamais donné l’autorisation de déployer sa barrière à La Réunion. Une publication qui interpelle le CRA.

"Je suis très heureux de voir mon invention, la SharkSafe Barrier, déployée à La Réunion. Je suis néanmoins un peu choqué, car en tant que chercheur principal sur ce projet, je n’étais pas au courant", explique Craig O’Connell, l’inventeur de la barrière anti-requin, sur sa page facebook.



"Je suis étonné de voir que l’équipe de chercheurs de l’université de Stellenbosch (Afrique du Sud) déploie actuellement mon invention sans ma permission, sans m’en avoir informé, et c’est assez triste de l’apprendre par la presse !" écrit le biologiste.



Si Craig O’Connell a bien apporté son invention en Afrique du Sud pour la tester sur de grands requins dans le cadre de son doctorat; c’est aux Bahamas qu'il a d’abord développé la SharkSafe Barrier en 2006, contrairement à ce qu’indiquent certains médias. L’Américain craint de voir ce genre d’erreurs tromper le public sur "l’utilité et la sécurité" de la barrière :

"D’autant que ceux qui ont déployé le dispositif à La Réunion n’ont pas l’expérience ni les connaissances en sciences comportementales nécessaires pour vraiment comprendre les fonctionnalités de la barrière", explique le biologiste marin, sans préciser s’il parle ici des scientifiques du CRA ou de ses collaborateurs sud-africains …





Depuis, Craig O'Connell et le centre de ressources et d'appui sur le risque requin sont entrés en contact. Le CRA dit regretter "le manque de communication entre les inventeurs et les porteurs de ce dispositif innovant, et prometteur pour la réduction du risque requin à La Réunion" , mais indique d'autre part que l'université de Stellenboch, d'où viennent les scientifiques sud-africains, est détentrice du brevet d'exploitation de la barrière. Son équipe devrait donc pouvoir la déployer où bon lui semble.

La barrière est actuellement testée en Baie de Saint-Paul et à l’Étang-Salé. L’appareil est constitué de tuyaux de PVC remplis d’aimants très puissants qui brouillent le "sixième sens" des requins : l’ampoule de Lorenzi, sensible au champs magnétiques, qui leur permet de localiser leurs proies.À un mètre de la barrière, les squales perdent l’usage de ce sens et prennent alors la fuite. Des caméras ont été placées sur les deux zones de tests, afin de filmer ces interactions avec les requins. Le CRA vise 20 interactions par espèce de requins dangereux, avant de conclure quant à l'efficacité du dispositif sur les tigres et les bouledogues.Si les tests s'avèrent concluants, le Sharksafe Barrier pourrait être installé à Boucan Canot, aux Roches Noires, à Saint-Leu, L'Etang-Salé, voire à Trois-Bassins. Reste à savoir si l'Etat financera cette barrière magnétique, dont le coût est un peu supérieur à celui de filets, mais dont les scientifiques sud-africains affirment qu'il serait amorti en 5 ans, du fait de sa robustesse et du faible coût de maintenance.