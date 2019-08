Bazeilles: Les FAZSOI rendent hommage à la Division Bleue ce vendredi

Le 30/08/2019

Comme chaque année, les FAZSOI rendent hommage à la fameuse "Division Bleue", qui s'est illustrée lors de la bataille de Bazeilles en 1870. Ce 30 août, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien vont commémorer à la caserne Lambert, sous l'autorité du général Yves Métayer, le 149e anniversaire de cette bataille de la guerre franco-prussienne.



Le 2erégiment de parachutistes d’infanterie de Marine (2eRPIMa), le régiment du service militaire adapté de La Réunion (RSMA-R), ainsi que le personnel des Troupes de marine de la garnison seront rassemblés à l’occasion de ce rendez-vous majeur annuel, où se retrouvent jeunes et anciens, militaires d’active ou de réserve.



C’est lors de la guerre franco-prussienne de 1870 que le village de Bazeilles, dans les Ardennes, est devenu le théâtre d’affrontements sanglants.



Le 31 août 1870, le général Mac Mahon ordonne à la 2e brigade de reprendre le village de Bazeilles encerclé par les troupes bavaroises, du fait de sa position stratégique, à la frontière entre la Prusse et la France. Ce sont les marsouins et les artilleurs de la Division bleue qui repoussent les troupes ennemies.



Lorsque l’armée prussienne reprend l’initiative sur Bazeilles, les Français sont en infériorité numérique et manquent de munitions. Leur résistance sera toutefois héroïque. Le commandant Lambert se retranche avec les quarante derniers soldats dans une auberge en feu, ils tireront jusqu’à leur dernière munition.



2 655 soldats de la Division bleue et plus de 5 000 prussiens sont tombés à Bazeilles.



La fête des troupes de Marine porte aujourd’hui le nom de ce village où la bravoure et la ténacité des combattants se sont brillamment illustrées.



"Honneur aux anciens" est le thème choisi pour célébrer le 149e anniversaire des combats de Bazeilles. Les anciens combattants résidents à La Réunion ont été cordialement invités à la prise d’armes commémorant la fête des Troupes de Marine.



Les vétérans présents sur l’île de La Réunion se sont illustrés lors des guerres d’Indochine et d’Algérie, ou sur des théâtres d’opérations extérieures plus récents, tels que l’Afghanistan, l’ex-Yougoslavie, ou l’Afrique.



Au-delà des théâtres coloniaux qui représentent les derniers soubresauts de l’empire français, l’hommage sera en effet étendu aux combattants d’aujourd’hui, aux blessés de guerre, et aux militaires morts pour la France.



Un film historique réalisé par l’Etat-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger vous sera projeté après le tableau vivant "Les dernières cartouches". Il rendra hommage à nos grands anciens, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux opérations extérieures plus récentes, témoignant des lourds sacrifices consentis par toutes ces générations d’hommes et de femmes au service de leur pays.