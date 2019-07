Beau Dimanche mais l'hiver revient dès Lundi: pluie et vent suivis d'un rafraîchissement sensible

Le 21/07/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 530

REUNION

Bonjour toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

Dimanche 21

ce matin

Le vent

Cet après-midi

la nuit

Dimanche à Lundi

3:

Lundi 22

:

4:

Mardi 23 et Mercredi 24

: vent de Sud-Est bien présent en rafales. Sensation de fraîcheur accentuée.





5:

2019 JUILLET 21 07h15Graphique: en cours de nuit de Dimanche à Lundi les pluies du système frontal s'approchent par le Sud-Ouest des côtes réunionnaises. Arome. METEO FRANCE.je vous conseille de bien profiter de ce Dimanche qui débute sous les meilleurs auspices.Le soleil est généreux. Les nuages récalcitrants dans le Nord ne résistent pas bien longtemps.Le volcan, les cirques, les plaines, le Maïdo sont tous à la fête.Le thermomètre oublie l'hiver. Il va même tutoyer 28° dans le Nord-Ouest et sur les plages en fin de matinée et en début d'après midi.et est sensible en rafales modérées sur Saint Gilles et entre Sainte Rose et Saint Philippe.Ailleurs les brises ont tendance à dominer.Notons toutefois qu'un vent de Nord-Ouest modéré est susceptible de se manifester cet après midi sur le Nord et le Sud de l'île.les nuages développés en matinée sur les versants se regroupent sur le Sud-Ouest et le Sud.Des averses localisées sont possibles.Le littoral conserve de larges éclaircies.Le long des côtes Est les vagues peuvent atteindre 2m.Les plages de l'Ouest et le Nord Ouest bénéficient d'une mer peu agitée.Température du lagon: autour de 24°.de: les nuages porteurs de pluie s'approchent par le Sud-Ouest et touchent l'île en seconde partie de nuit.En première partie de nuit les températures ont le temps de baisser sensiblement dans les hauts puis se stabilisent ou remontent un peu avec la couverture nuageuse qui se densifie.matinée pluvieuse sur une large moitié Sud de la Réunion. Des débordements pluvieux sont aussi observés sur le Nord.Un vent de Sud prend ses quartiers sur l'Ouest et l'Est. Les rafales peuvent localement dépasser 60km/h.Le fond de l'air se refroidit sur la moitié Sud puis sur l'ensemble de l'île au cours de la nuit de Lundi à Mardi avec des minimales absolues dignes d'un hiver austral.La haute mer est houleuse. En fin de journée les vagues peuvent atteindre 3m50 sur les côtes exposées au vent.Maximum de 26/27° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 13/14° CelsiusMaximum de 14° CelsiusMaximum de 18/19° CelsiusMaximum de 19/20° CelsiusMaximum de 22° CelsiusMaximum de 21° CelsiusSur ce je vous souhaite une excellente journée dominicale.Patrick Hoareau.