🌡️ Températures prévues

➡️ Le bleu s'impose sur l'île enmalgré un bémol pour la région comprise entre Saint Philippe et Saint Benoît et les versants orientaux du volcanUne évolution diurne faible à modérée se traduit par des développements nuageux sur les pentes en fin de matinée.Les éclaircies résistent largement dans Mafate et Cilaos et au volcan.➡️quelques ondées peuvent être espérées vers Colimaçons ou la Petite France et de manière isolée et ponctuelle dans les hauts. L'impression de beau temps perdure. Le soleil du littoral contrarié par quelques nuages par endroits reste souverain sur les côtes Nord-Est et Sud.flashe à 60km/h vers Pierrefonds légèrement moins à Gillot. Comme prévu il épargne les plages de l'Ouest.reste quelque peu houleuse sur les côtes Sud et Sud-Ouest. Sur les côtes Est et Nord elle est agitée par le vent.Température du lagon: proche de 27°.D'une manière générale les températures sont agréables . Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h29 le 02 --18h44 le 01🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :