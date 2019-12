Beau temps devenant probablement plus humide par l'Est vendredi soir

Le 19/12/2019

Prévisions pour la nuit du 19 au 20 Décembre



➡️ Le ciel nocturne est clément. Seuls quelques nuages inoffensifs trainent sur le Sud Sauvage et vers Sainte Rose.



🎏 Le vent faiblit mais quelques rafales se manifestent encore sur le Sud sauvage.



🌊 La mer reste agitée par la houle de 1m50 sur les côtes Ouest et Sud. Elle est même forte vers Saint Philippe. Ailleurs elle est peu agitée.



🌡️ Les températures minimales affichent environ 22 ° à Sainte Rose, 24° à Saint Pierre et Saint Denis ou 26° au Port.

Dans les hauts le thermomètre se positionne vers 14° à la Petite France, 11° à Cilaos et descend probablement un peu en dessous de 10° au volcan et au Maïdo.



Prévisions pour le vendredi 20 Décembre



Encore beaucoup de soleil et des maximales supérieures aux normales surtout sur le Nord et le Sud. En soirée des averses touchent la moitié Est de l'île.



➡️ En début de matinée quelques nuages d'altitude peuvent cohabiter avec le soleil mais ce dernier ne fait pas dans la demi-mesure.



En cours de matinée des développements nuageux apparaissent sur les pentes et dans l'intérieur mais l'impression de beau temps perdure alors que le soleil reste souverain sur le littoral.



➡️ L'après-midi la couverture nuageuse péi affiche quelques gris plus marqués sur les pentes du Sud-Ouest et de l'Ouest. Quelques averses isolées sont possibles.

Les cirques, le Maïdo, le volcan et les sommets conservent un temps clément et souvent lumineux.



🎏 Le vent de secteur Est s'accélère en rafales de 50 à 60km/h sur le littoral de Saint Philippe à Saint Pierre et de Sainte Rose à Saint Denis.

En fin de matinée un vent de Sud faible à modéré se lève vers la Saline. Les brises dominent vers Saint Paul, le Port et la Possession.



🌊 La mer est peu agitée sur les côtes Nord-Ouest. Elle s'agite un peu sous l'effet du vent sur les côtes Nord et Est.

Elle est agitée sur les côtes Ouest et Sud où la houle australe atteint 1 m 50 . Elle est même forte vers Sain Philippe.



🌡️ Les températures maximales restent légèrement supérieures aux normales de saison sur le Nord et l'Ouest notamment.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h35 le 20 -- Coucher du soleil : 18h56 le 20



🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI

Villes Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 28 Colimacons 27 Les Makes 26 Saint-Louis 31 Pierrefonds 31 Saint Philippe 30 Sainte Rose 31 Saint Benoit 31 Saint André 32 Volcan 22 Maïdo 21 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 25 Cilaos 28 Salazie 26

