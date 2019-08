Beau temps prévu pour ce 15 Août [ VIDEO ]

Bonjour toutes et tous!

Les vents d'Est maintiennent les nuages au Nord de la Réunion. Le beau temps est annoncé pour le 15 Août.

Webcam:

TENDANCES POUR CET APRES MIDI ET POUR LES 15 ET 16 AOUT A LA REUNION:

Voir la petite vidéo ci-dessous avec cartes, animations satellites et quelques commentaires+ point sur l'activité cyclonique dans le monde.

1:

Mercredi après midi

2:

Nuit de Mercredi à Jeudi

:

2:

Jeudi 15 Août:

3:

Vendredi 16 Août:

2019 AOUT 14 12h1012h17: en direct du Volcan. METEO REUNIONLe soleil domine.Les développements nuageux sur les hauts de l'Est, vers la PDPalmistes, dans la région de Saint Philippe/Sainte Rose sont peu actifs et peu susceptibles de mouiller.Au volcan le soleil alterne avec des passages nuageux.On note aussi des nuages sur les pentes de l'Ouest et du Nord-Ouest mais sans menace pluvieuse a priori.Le beau temps doux se maintient sur les plages de l'Ouest et du Sud.Le vent souffle en rafales pouvant atteindre 60km/h entre Pierrefonds et l'Etang Salé et 50km/h sur le Nord- Est et à Gillot.La haute mer est forte. La houle d'alizé affecte toute la façade orientale de l'île avec des vagues de 2 à 2m50 et pouvant même dépasser 2m50 vers Sainte Rose/Saint Philippe nous précise Météo France les nuages en provenance de l'océan voyagent dans le ciel des régions Est mais sont d'une part moins nombreux que ces dernières nuits et peu actifs.Le ciel est le plus souvent dégagé sur les autres régions.La fraîcheur prend rapidement ses quartiers notamment dans les hauts. Des températures inférieures à 5° sous abri sont probables au Maïdo, au volcan, à Cilaos, Bourg Murât ou encore dans les hauteurs du Nord après le Brûlé.très belle journée d'hiver austral en perspective. Le risque pluvieux est très faible.Les températures maximales peuvent atteindre voire temporairement dépasser 28° sur les plages de l'Ouest.Belle douceur également attendue dans le Nord.Les sommets de l'île toisent les nuages développés en journée sur les reliefs. Cette couverture nuageuse péi est peu épaisse.Le vent est sensible sur les faces Nord et Sud.La haute mer est houleuse et au déferlement sur les côtes Ouest et Sud avec le renforcement en journée d'une houle de Sud-Ouest( jusqu'à 2m50).le temps sec et ensoleillé se maintient pour la rentrée de nos petites têtes bien pleines.Sur ce permettez moi de vous souhaiter un excellent après midi.Cheers,Patrick Hoareau.