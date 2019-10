Bébé secoué : Une peine de 6 ans de prison requise à l'encontre de la mère

Le 11/10/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 451

Condamnée l’année dernière pour des violences sur son bébé de deux mois commises en 2013, une mère est jugée en appel ce jeudi et ce vendredi. Condamnée à 6 ans de prison en première instance, elle nie toujours avoir fait subir des violences à son bébé Elle prétend ne pas savoir d’où proviennent les blessures. Aujourd’hui âgée de 6 ans, la petite est handicapée - souffrant de troubles visuels et déficiences intellectuelles, ne pouvant ni marcher ni se nourrir seule - à cause des lésions cérébrales.Au moment des faits, la petite présentait également trois côtes cassées et une hémorragie rétinienne.L'avocat générale, en réponse à la mère s'estimant résignée avait rétorqué : "Résignée d’avoir une fille qui ne peut ni voir ni marcher à cause de vous ?" Elle requiert une peine de 6 ans de prison, non-aménageable, ainsi qu'un suivi socio-judiciaire de 3 ans, avec obligation de soins.