Békali ! Larivé…

Le 01/10/2019 | Par TCO | Lu 161

Le voilà, il est tout frais, prêt à éveiller tous vos sens et à vous émerveiller… C’est le cru 2019 du dispositif Békali ! Coup de projecteur sur ces artistes émergents programmés très prochainement… Allez les voir en spectacle dans les salles de l’Ouest et les encourager ! Créativité et surprises garanties…

Ce mardi 1er octobre, Gouslaye, Gilles Lauret et Hippolyte ont donné la première représentation de Rèv Karang devant une centaine de collégiens de la ville du Port. Un mélange de fonnkèr, de musique et de dessin comme une invitation au voyage et au rêve… Ce spectacle lance officiellement la programmation du cru 2019 de Békali