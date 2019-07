Belle journée d'hiver austral avec un peu de vent sur les plages de l'Ouest

REUNION

Bonjour toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

relève 4.9° à 1790m(TBassins) et 4.2° à NDame/Paix.

Ce matin

Cet après-midi

3:

le vent faible prend une composante Sud puis Sud-Est

.

La haute mer est quelque peu houleuse mais praticable.

Température du lagon autour de 24.5°.

4:

la nuit prochaine s'annonce calme et bien fraîche dans les hauts.

5:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUILLET 04 06h10Carte: retour d'un vent modéré(jaune) de Sud ou de Sud-Est sur les plages de l'Ouest et vers Sainte Rose/Saint Benoît. Arome. METEO FRANCE-la nuit a été sèche comme anticipé.IL FAIT BEAU. Le ciel est dégagé.Le thermomètre effectue sa remontée après 7heures.les nuages développés sur les pentes et dans l'intérieur sont modestes. Ils ont tendance à descendre vers la côte sur le Nord et le Nord-Ouest. Mais ailleurs le littoral conserve une belle luminosité.Les averses sont rares.Les sommets restent bien visibles au soleil.Maximum de 25/26° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 23/24° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 15° CelsiusMaximum de 15° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 19° CelsiusMaximum de 20/21° CelsiusMaximum de 19° CelsiusSur ce je vous souhaite une excellente journée!Patrick Hoareau.