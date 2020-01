🌡️ Températures prévues

Belle journée de vendredi assez chaude et lumineuse sur l'Ouest et le Nord, tendances weekend

Le 30/01/2020

Prévisions pour la nuit du 30 au 31 Janvier



Nuit calme avec des températures confortables un peu fraîches dans les hauts.



➡️ Avant le milieu de la nuit le ciel se dégage dans sa majorité. Mais quelques paquets nuageux frappent aux portes du littoral vers Sainte Rose et les premières pentes du volcan en seconde moitié de nuit. Ils sont peu actifs en dehors de quelques ondées isolées.



🎏 Le vent est caractérisé par le souffle léger des brises nocturnes.



🌊 La mer peu agitée à localement agitée sur le littoral du Sud sauvage.



🌡️ Les températures minimales sont agréables avec 21° à 24° sur le littoral voire 25° vers le Port.

Dans les hauts la fraîcheur est en recul par rapport aux nuits du début de semaine. Les thermomètres peuvent encore descendre brièvement en dessous de 10° dans les stations les plus fraîches comme celles du Maïdo et du volcan.



Prévisions pour le vendredi 31 Janvier



Temps assez chaud et souvent ensoleillé sur le littoral Nord et Ouest.

L'alizé revient notamment sur le Nord où il maintiendra un temps plus lumineux que la veille sur la côte.



➡️ En début de matinée quelques paquets nuageux traînent probablement vers Saint Philippe et Sainte Rose . Le soleil matinal est peu partageur, seuls quelques bancs de nuages d'altitude s'invitent.



En cours de matinée le blanc et le gris grignotent du terrain au dessus des pentes.



➡️ L'après-midi malgré l'omniprésence de la couverture nuageuse dans les hauts et l'intérieur les averses sont isolées peut-être plus probables sur les versants du volcan. Quelques jardins des hauteurs de la Possession ou de Saint Leu seront éventuellement chanceux.

Les éclaircies ne sont pas négligeables dans les cirques. Le soleil est têtu au dessus de 2000m.

Le temps reste lumineux et plus chaud qu'ailleurs sur les plages de l'Ouest et du Sud-Ouest et sur la côte Nord-Nord-Est .



🎏 Le vent s'établit en journée et souffle en rafales de 50/55km/h sur le Sud et le Sud-Ouest jusqu'au Sud de Saint Gilles et du Nord de Sainte Rose au chef-lieu avec un maximum près de Gillot.



🌊 La mer est agitée par l'alizé.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont majrotaitrement porches des normales de Janvier. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h00 le 31 -- Coucher du soleil : 19h01 le 31



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1013.6 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30/31 Le Port 30 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 29/30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 29 Saint André 30/31 Volcan 20 Maïdo 18 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 26 Salazie 24

Températures relevées sous abri dans les stations de Météo France à 15h: le temps nuageux sur le Nord après 11h a fait baisser le thermomètre. Les 32° ont été atteints dans la région de Saint Gilles(stations de MétéoR OI).





Analyse de la situation de surface cet après-midi: l'alizé se renforce un peu sur la Réunion.





Tendances générales pour le weekend.

Le temps devient plus humide l'après-midi.



➡️ Les nuages dominent dans l'intérieur et les hauts l'après-midi et sont plus généreux . Les averses sont assez nombreuses l'après-midi et concernent les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest et l'intérieur surtout dimanche après-midi.



🎏 Le vent d'Est reste modéré.



🌊 La mer reste agitée au vent.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales de Janvier.