Belle matinée de mercredi sur les plages et en montagnes, quelques averses l'après-midi

Le 07/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 107

Prévisions pour la nuit du 07 au 08 Janvier



Nuit calme en général. Les températures minimales baissent un peu dans les hauts.



➡️ Quelques entrées maritimes peuvent mouiller temporairement le Sud sauvage et la région de Saint Philippe/ Sainte Rose.



Ailleurs le ciel est clément et souvent étoilé.



🎏 Le vent est généralement faible .



🌊 La mer est peu agitée à agitée sur les côtes Sud et Sud-Est avec la petite houle persistante.



🌡️ Les températures minimales peuvent descendre en dessous de 10° au volcan et au Maïdo ou encore à Bourg Murât.

Sur le littoral elles voyagent entre 22° sur la côte Sud-Est à 25° au Port.





Prévisions pour le mercredi 08 Janvier



🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI

Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 27 Colimaçons 26 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 20 Maïdo 20 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 26 Salazie 24

➡️le soleil fait briller les reliefs, les plages et les villes réunionnaises. Quelques nuages taquinent les rivages du Sud sauvage et s'accrochent aux pentes vers Sainte Rose.le couverture nuageuse péi se constitue progressivement sur les pentes mais le beau temps demeure.➡️le blanc vire au gris plus volontiers sur les pentes de la moitié Nord. Quelques averses se déclenchent et peuvent localement atteindre le littoral entre le Port et Sainte Suzanne.Dans les cirques de Cilaos et de Mafate et au sommet de nos belles montagnes le soleil cohabite avec les périodes plus nuageuses.Sur les littoraux Ouest, Sud-Ouest et Est le temps reste clément et modérément chaud.généralement faible affiche quelques timides accélérations l'après-midi sur les littoraux Sud-Ouest et Est.🌊 La mer est peu agitée à agitée sur les côtes Sud et Sud-Est en raison de la petite houle de Sud-Est qui reste inférieure à 2m.sont souvent proches ou localement légèrement supérieures à la normale de Janvier .➡️➡️05h45 le 08 --19h03 le 08🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot :