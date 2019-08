Besoin d'urgence d'accompagnateurs pour la SPA

Le 12/08/2019 | Par Thérèse, bénévole SPA Réunion | Lu 159

La SPA lance un appel en urgence pour accompagnement, par avion, de nos chiens en métropole destination Saint EXUPERY LYON. Nos deux refuges du Tampon et du Grand Prado sont actuellement saturés et ne peuvent plus prendre de chiens en fourrière ou provenant de maltraitances ou même d'abandon. Nous avons des demandes en métropole chez nos refuges partenaires pour prendre nos chiens. Mais nous n'avons actuellement aucun accompagnateur qui puisse les convoyer par avion jusqu'à PARIS.



C'est pourquoi, nous lançons un appel en urgence pour solliciter des personnes désirant amener nos chiens par avion. Pour cela, vous pouvez contacter la Présidente de la SPA Réunion Madame Denise Sula, par tél au 0692 30 86 90. Nous vous en remercions par avance. Tous les frais éventuels demandés par la compagnie aérienne, relatifs à l'accompagnement d'un animal, seront à la charge de l'association.