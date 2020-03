Bibliothèques et médiathèques fermées : les retards “ne seront pas pénalisés”

Le 27/03/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 154

Suite aux mesures annoncées à la fois par le Président de la République et par le Premier ministre, visant à freiner la propagation du COVID-19, le réseau de lecture publique de Saint-Paul est fermé depuis le 16 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre.Pendant la fermeture du réseau vous pouvez conserver les documents empruntés. Ne vous déplacez pas. Les retards ne seront pas pénalisés.Des informations seront communiquées sur le site internet et le compte Facebook de la ville au fur et à mesure de l’évolution de la situation.Pour patienter pendant ce confinement et vous évader, profitez des offres numériques culturelles.Voici quelques liens :