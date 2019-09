Biblond The Hairfluencers: Une Réunionnaise remporte un concours de coiffure à Paris

Le 16/09/2019 | Par M.A | Lu 1078

Installée dans la capitale, celle qui a quitté La Réunion en 2011 travaille aujourd'hui en tant que "top styliste" (styliste visagiste confirmée) au sein du salon Medley, rive gauche, avec Patrick Ahmed, un grand nom de la coiffure.

D'où vient cette passion pour la coiffure ? "

répond-elle.

veux", exprime celle qui aimerait aussi un jour transmettre son savoir-faire, et pourquoi pas, à La Réunion, où elle aimerait revenir.

Bonne question...","Je pense que c'est parce que ma mère m’emmenait dans des salons et qu’ils ne savaient pas toujours coiffer mes cheveux. Je me suis dit qu’un jour je serai coiffeuse et que je saurai coiffer tous les types de che"Mais pour l'instant, je laisse la vie me guider".