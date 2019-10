Bien être des séniors : Une journée pour prendre soin de soi

Le 03/10/2019

Une journée dédiée aux seniors... Moov'Eat lance une nouvelle formule s'articulant autour d'une journée où se mêlent différents ateliers pédagogiques pratiques et activités physiques. À découvrir à l'Espace Candin tous les mardi et jeudi.Dans notre société hyper connectée, dans laquelle paradoxalement il n'a jamais été aussi simple de communiquer, les cas d'isolement entraînant jusqu’à des formes de dénutrition, notamment chez les séniors, peuvent se produire.Moov’Eat a donc choisi afin de répondre à cette problématique en lançant des journées pour vitaliser le quotidien des séniors dans un esprit convivial. Un véritable cocktail de dynamisme et de vitalité, ponctué par une offre de restauration aussi saine que savoureuse. Cette journée bien-être s’achèvera par un traditionnel thé dansant, tant prisé de nos séniors.Le Dr Fridor Fruteau anime un atelier nutritionnel qui commence par reprendre les bases de l'hygiène alimentaire. Connaître les bonnes pratiques, mieux conserver les aliments sont les fondamentaux abordés lors de son intervention. L'axe est ensuite mis sur la prévention de la dénutrition, avec des conseils particulièrement adaptés aux besoins spécifiques des séniors. Sensibiliser au risque de mal, ou pas assez se nourrir, et sur le spectre de la dénutrition seront également au coeur de l'atelier nutritionnel.Pour clore cette partie nutritionnelle de la journée, quoi de mieux que de mettre en pratique? Les participants pourront découvrir des astuces originales pour accroître leur plaisir de se nourrir... Découpe de fruits et légumes, cuisine moins grasse, moins salée et moins sucrée : tout sera abordé avant de se mettre à table.Le programme vitality seniors proposé par Vital Sport Santé est composé de séances de sport-santé destinées aux séniors et leur permettant de travailler leur coeur, muscles, l'équilibre et la coordination. Body dancing, Body APAC (une activité de combat rythmée par une chorégraphie sur une musique), Fit training. Ça va bouger...Tous ceux qui l'ont essayé en raffolent ! Espace Bien Être Réunion propose d'évacuer le stress par le rire. Les endorphines ou hormones du bien-être vont être sollicitées. Une heure aux multiples bénéfices.3 rue de la Martinique Sainte ClotildeInformations : 02 62 29 75 55 et sur www.mooveat.re