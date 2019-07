Bien frais cette nuit et largement ensoleillé vendredi

Le 04/07/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 78

Des nuages dans le voisinage Sud-Ouest de l'île ont peu de chances de nous concerner

Bonsoir toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

ce soir les températures chutent rapidement dans les hauts.

la nuit prochaine les résidus d'une limite frontale transitent au Sud-Ouest de l'île. Il est peu probable qu'ils atteignent nos rivages sans se dissiper avant.

De ce fait le ciel réunionnais est le plus souvent peu nuageux ou dégagé.

On attend des minimales absolues entre 2° et 5° au Maïdo/volcan , Bourg Murât et Cilaos alors que sur le littoral la fourchette variera entre 16° et 19°.

3:

Vendredi matin

4:

Vendredi après midi

5:

le vent assez faible est établi au Sud-Est

.

La haute mer est à nouveau houleuse.

2019 JUILLET 04 17h40Photo satellite: 17h15: les nuages résiduels de la limite frontale sont bien visibles au Sud-Ouest de la REUNION mais ne devraient pas nous apporter de détérioration du temps.une nouvelle matinée ensoleillée fait suite aux précédentes. Des nuages peuvent s'attarder dans le ciel des régions Sud si la ligne d'instabilité mentionnée est plus résistante que prévu. Néanmoins le beau temps a la main en matinée.Le thermomètre est à la hausse localement rapide après 7 ou 8 heures.les nuages développés sur les pentes et dans l'intérieur ne sont pas réellement menaçants dans une atmosphère toujours plutôt sèche. Quelques gouttes tombent ci-ou là notamment dans les hauts du Nord et du Nord Ouest ou vers Colimaçons.Les maximales attendues vont de 14/15° au Maïdo et au volcan à 27/28° à Grand Fond/Saint Gilles en passant par 26/27° sur le Chef-lieu et à Saint Pierre.Température du lagon: autour de 24.5°.Sur ce je vous souhaite une douce nuit et espère vous retrouver demain si vous le voulez bien.Patrick Hoareau.