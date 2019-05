Bientôt des bungalows climatisés au camping de l'Hermitage

Presque autant de confort qu’à la maison - et un peu moins de rapport avec l'esprit du camping en plein air.En plus de ses tentes Safari toutes équipées, le camping trois étoiles de l’Hermitage proposera bientôt un nouvel équipement : des HLL. Autrement dit, des bungalows.Le marché de travaux a été lancé le 1er mai dernier. Le projet consiste à augmenter la capacité d’accueil par la construction de 14 HLL de 4 à 6 personnes (doubles), de 10 HLL de 2 à 4 personnes (simples) et d'1 HLL pour les personnes à mobilité réduite (PMR) de 4 à 6 personnes*. Summum du confort, cinq des bungalows simples et le bungalow PMR seront climatisés."Comme on est sur une zone inondable, les bungalows seront surélevés, plus ou moins selon l’endroit où ils seront implantés", fait savoir Mathilda Zeganadin, la directrice générale de Tamarun, la SPL chargée du développement économique et touristique de la station balnéaire. En dessous cette fois, du sable. Pas question de bétonner les emplacements, comme cela avait fait grincer des dents lors de l'inauguration en 2012."On espère démarrer les travaux entre juillet et août", précise la directrice générale. Pour une livraison espérée "vers mars ou avril 2020".--* 5 HLL simples et 14 HLL doubles font partie de la tranche obligatoire, le reste de la tranche optionnelle)