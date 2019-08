Bientôt le Jour de Sport Santé !

Le 02/08/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 78

Chaussez vos baskets, enfilez votre tenue de sport et prévoyez votre maillot de bains ! L’Office Municipal des Sports de Saint-Paul et la Ville de Saint-Paul vous invitent -petits et grands- à la traditionnelle manifestation “Jour de Sport Santé” qui aura lieu le dimanche 25 août 2019 de 10h à 17h. Cette 11ème édition se déroulera à deux endroits : le Front de Mer et à la Cocoteraie de l’Étang à Saint-Paul.Pour cette 11ème édition de « Jour de Sport Santé », le public est attendu nombreux afin de profiter de plus de 60 activités proposées par les associations sportives Saint-Pauloises.“Jour de Sport Santé” est un rendez-vous incontournable des amoureux du sport ! Et il y en a pour tous les profils : les accros, les sportifs du dimanche ou encore ceux qui veulent s’y (re)mettre ! Le dimanche 25 août, on vous attend en tenue de sport sur le front de mer de saint-paulois ainsi qu’à la Cocoteraie de l’Étang où plus de 60 animations et initiations sportives seront proposées gratuitement.À noter également qu’une collecte de sang sera organisée le dimanche 25 août 2019 de 9h30 à 15h30 dans la salle de conférence de Saint-Paul (34 Quai Gilbert, Front de mer).