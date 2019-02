Bientôt le forum# des métiers numériques à Saint-Paul

Le 18/02/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 115

Formations : Présentation des formations du numérique par les organismes de formation

Mobilité : Découverte des opportunités d’emploi en Métropole et les aides pour concrétiser mon projet Mobilité

Recrutements : Job dating inversé : les recruteurs viennent à la rencontre des demandeurs d’emploi avec un talent numérique

Création d’entreprise : Identification des étapes, aides et accompagnement pour créer mon emploi

Fablab : Démonstrations de nouvelles technologies et d’innovations adoptées par des secteurs d’activité (santé, …)

Entreprises

Marketing Digital

Conférences

Les femmes et les métiers du numérique – EPITECH

Les transformations digitales des entreprises – Digital Réunion

Témoignage d’une startup – OSCADIE

Comment gérer son image numérique et sa e-réputation ?

Comment développer mon entreprise via les réseaux sociaux et le marketing digital ?

Les innovations technologiques et le numérique représentent des leviers de croissance significatifs et des supports de transformation majeurs pour les organisations, quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité. Le numérique est un des secteurs qui recrute le plus et un vivier croissant d’emplois. La révolution numérique a profondément changé la manière de travailler, de produire, de consommer, de communiquer.

Objectifs et enjeux : valoriser les métiers d’avenir, orienter les jeunes et les demandeurs d’emploi, faciliter le recrutement des entreprises et lutter contre la fracture numérique.

Job dating, village emploi numérique, web Émissions thématiques, portes ouvertes dans les écoles du numérique, sessions découverte des métiers, ateliers pratiques …

Voici le programme :

Dans le cadre de la semaine des métiers numériques qui se déroule du 25 février au 1er mars 2019, la ville de Saint-Paul accueille le premier Forum# des métiers numériques organisé par Pôle Emploi.Cette première édition aura lieu le lundi 25 février 2019 de 8h à 13h dans les Jardins de la mairie à Saint-Paul.Du 25 février au 1er mars, la semaine des métiers du numérique a pour objectif de faire connaître les métiers de ce secteur et rendre davantage visibles les opportunités d’emploi et de formation.Durant cette semaine, plusieurs événements et animations seront organisés sur l’ensemble du territoire s’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises.Aussi dans le cadre de la semaine des métiers numériques à Saint-Paul, un forum se tiendra dans les jardins de la mairies de 8h à 13h.8 villages autour des métiers du numérique :Les Conférences