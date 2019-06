Bientôt les vacances de Juillet/Août ! Les inscriptions démarrent le 24 juin 2019 !

Le 04/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 93

Il y a comme un air de vacances… dans quelques semaines ce sera la fin de l’école, des devoirs et des poésies à connaître sur le bout des doigts ! Place aux vacances de Juillet/Août et aux plaisirs de découvrir les nombreuses activités proposées par les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les enfants (à partir de 3 ans) et adolescents.



Les inscriptions dans l’un des centres de loisirs de la commune de Saint-Paul démarrent le 24 juin ! Retenez bien cette date, car les places sont limitées !



Retrouvez ci-dessous la liste des ALHS pour ces vacances de Juillet/Août 2019 ainsi que les différentes pièces à fournir pour procéder à l’inscription. Si votre enfant doit prendre une navette, retrouvez également toutes les informations nécessaires pour inscrire votre marmaille !