Bientôt plus de déclaration de revenus pour certains foyers ?

Le 21/07/2019 | Par N.P

"C'est toujours fastidieux de faire sa déclaration de revenus". Interrogé par le Journal du Dimanche, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, évoque "une énorme simplification pour les Français".



Les contribuables s'habituent à peine au prélèvement à la source qu'une nouvelle réforme fiscale prévoyant la suppression de la déclaration des revenus pourrait bien être dans les cartons.



C'est en tout cas ce qu'a indiqué Gérald Darmanin au Journal du dimanche. Selon l'hebdomadaire, 12 millions de foyers seront concernés dès 2020.



Il s'agit des ménages qui n'ont pas eu à modifier la déclaration préremplie cette année. Ces foyers concernés recevront donc un document récapitulant leur situation et auront des démarches à effectuer seulement en cas de modification de leur situation, indique le JDD. "C'est aussi une énorme simplification pour l'administration, qui n'aura plus à traiter des millions de déclarations en un temps record", a par ailleurs commenté Gérald Darmanin.



Cette nouvelle mesure pourrait ensuite être étendue à l'ensemble des contribuables français "d'ici trois à quatre ans", selon le ministre.