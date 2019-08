Bientôt un hôtel Hilton 4 étoiles à l'entrée de Gillot

Le géant hôtelier Hilton posera bientôt ses valises à La Réunion. Lors de la commission permanente de la Région qui a eu lieu ce mardi, la collectivité a attribué une subvention régionale et européenne d'un montant de 3,5 millions d'euros en faveur de la SARL Roland Garros Investissements / SAS Roland-Garros SN, pour la création d'un hôtel Double Tree by Hilton classé 4 étoiles. Un projet estimé aux alentours 31,6 millions d'euros.



Le montant de l'aide publique accordée se répartit comme suit : 2,8 millions d'euros au titre du FEDER et 700 000 euros au titre de la contrepartie nationale de la Région. Le projet sera réalisé dans le cadre d’un montage en défiscalisation partagée par le biais de la SARL Roland Garros Investissements.



Cet hôtel devrait être situé sur le terrain précédant le parking voitures longue durée, à droite du dernier rond-point menant à la zone aéroportuaire. L'établissement, d'une surface totale de 4343,26 m² comprendra 180 chambres de 24 m² environ et de 10 suites de 30 m² environ, un restaurant d’une capacité de 170 couverts, deux bars, une piscine, une salle de fitness et un espace séminaire d’environ 600 m² modulable et 4 salles de réunion.



Début du chantier prévu en 2020



Un projet qui permettra la création de 95 emplois à temps plein, soit un employé pour deux chambres.



Cet aménagement devrait répondre à un réel besoin en matière d'hôtellerie d'affaires, mais soulagera également les personnels navigants des compagnies aériennes, qui éviteront ainsi les nombreux embouteillages les menant à leurs hôtels habituels.



Selon nos informations, le permis de construire a déjà été accordé et le début du chantier est prévu en 2020 pour une livraison attendue d'ici 2022.