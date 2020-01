Bientôt une crème pour éviter les maladies transmises par les moustiques?

Le 28/01/2020 | Par N.P | Lu 260

C'est une découverte porteuse d'espoir: des chercheurs de l'université de Leeds, en Angleterre, ont découvert qu'une crème, déjà utilisée contre les verrues génitales et certains cancers de la peau, empêche la réplication des virus transmis par les piqûres de moustiques.Cette crème active la réponse immunitaire de la peau, entraînant notamment une production accrue de cellules macrophages.



L'équipe de chercheurs a, dans un premier temps, testé l'efficacité de la crème sur des prélèvements de peau: les résultats sont concluants, les prélèvements non traités présentaient 70 fois plus de traces de virus que les prélèvements sur lesquels était appliquée la crème. Dans un second temps, ils ont testé le médicament sur des souris: deux semaines après la piqûre de moustique, le taux de survie des souris non traitées était nul, tandis qu'il était de 65% chez les souris traitées.



Selon les chercheurs, il est encore trop tôt pour recommander cette thérapie, mais ils ont bon espoir qu'à l'avenir elle aide de nombreuses personnes à se prémunir contre la dengue, le paludisme, le chikungunya ou encore le virus zika.