Bientôt une enquête publique sur les aménagements des chemins Vanille et Trois Roches

Le 19/12/2018 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 95

​À compter du jeudi 27 décembre 2018 et jusqu’au 28 janvier 2019 inclus, la ville de Saint-Paul vous informe de l’ouverture de l’enquête publique unique concernant les aménagements des chemins Vanille et Trois Roches à Grand Fond, Saint-Gilles-les-Bains.

Aussi, les riverains et saint-paulois sont invités à rencontrer le commissaire enquêteur afin d’émettre les observations nécessaires à la réalisation des projets d’aménagements aux lieux et horaires ci-dessous:



Mairie de Saint-Paul



– Jeudi 27 décembre 2018 de 9 heures à 12 heures

– Jeudi 3 janvier 2019 de 13 heures à 16 heures

– Mercredi 9 janvier 2019 de 13 heures à 16 heures

– Lundi 28 janvier 2019 de 13 heures à 16 heures



Mairie annexe de Saint-Gilles-les-Hauts



– Mardi 8 janvier 2019 de 13 heures à 16 heures

– Mercredi 16 janvier 2019 de 9 heures à 12 heures



Mairie annexe de Saint-Gilles-les-Bains



– Lundi 14 janvier 2019 de 9 heures à 12 heures

– Jeudi 24 janvier 2019 de 9 heures à 12 heures



Découvrez et téléchargez l’arrêté modificatif prescrivant l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’aménagement des chemins Vanille et Trois Roches sur le territoire de la commune de Saint-Paul.