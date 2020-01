Bienvenue, mon Général

Le 08/01/2020 | Par Alain NIVET | Lu 107

Comme bon nombre d'internautes, je parcours FaceBook .



Comme beaucoup, j'ai constaté l'ampleur que prend le groupe : "Soutenez le Général de Villiers " !

"C'est énorme ! ", comme aurait dit Fabrice Luchini .



Petit rappel historique :



La veille du 14 Juillet 2017, Macron devenu, par défaut, Président de la République, s'est permis de "recadrer" le chef d'Etat Major des Armées, le Général Pierre de Villiers. Celui-ci avait eu le courage et l'honnêteté de lui signifier que le budget attribué aux Armées, avait encore subi une coupe budgétaire, ce qui ne lui permettait plus d'accomplir sa mission au regard des forces engagées dans différentes opérations ,sans parler du renouvellement des matériels devenus désuets .



Le Petit caporal de 39 ans alors, a fait son caprice : "Je suis votre chef " ! Fermez le ban !



Ce faisant, notre Président, incompétent en la chose militaire, faisait une crise de l'autorité qui n'a échappé à personne. Nos militaires de tous grades en ont été offensés. Nous avons tous vu,au départ du Général, et après qu'il eût déposé sa démission, l'immense adhésion des hommes à son combat , dans l'intérêt des Armées .



L'autoritarisme, de Macron, que l'on peut assimiler à un abus d'autorité, l'a discrédité auprès des Armées et d'une partie de la France.

Aujourd'hui, la France est engluée dans une crise sociale sans précédent et dont elle ne voit pas le bout du tunnel.



La France est engluée dans une lutte des classes sociales.

La France est engluée dans sa laïcité à deux vitesses .

La France est engluée dans son rapport avec l'immigration.

La France est engluée dans son déficit abyssal .

La France est engluée dans ses relations avec l'Europe et les USA .



Mon Général, on a besoin de vous pour "récupérer" la France !



"Changer la France, c'est possible, mais pour la changer, il faut placer l'humain au centre des préoccupations" (P. de Villiers)



Celui-ci ne semble pas indifférent à cet appel. Nous en aurons la réponse la semaine prochaine lors d'un meeting .