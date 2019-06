Bilan d’activité 2018 - Compte administratif

Le 20/06/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 52

Certification des comptes : Des outils de transparence de la bonne utilisation des fonds publics pour tous les citoyens.





L’ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE EN QUELQUES CHIFFRES



➜16 commissions permanentes tenues ;

➜ 1 100 rapports/dossiers examinés dans les domaines relatifs à l’économie, l’égalité des chances, les grands chantiers, l’éducation, la formation professionnelle, le développement durable, l’énergie, la coopération régionale, la culture, le sport… ;

➜ 160 commissions sectorielles réunies ;

➜ 13 commissions d’appels d’offres convoquées ;

➜ 4 Assemblées Plénières publiques tenues.



I. LE COMPTE ADMINISTRATIF : UN OUTIL DE TRANSPARENCE POUR DÉMONTRER LA BONNE UTILISATION DES FONDS PUBLICS

La Région Réunion :

> Collectivité financièrement solide

> Collectivité engagée dans un contexte historique

> Une exécution budgétaire exceptionnelle de + 93%

> Une santé financière confortée

> Collectivité volontaire pour la certification de ses comptes

> 2018 - une baisse des dépenses des fonctionnements



II. L’INVESTISSEMENT REGIONAL – LA COMMANDE PUBLIQUE : UNE PRIORITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT- L’ACTIVITÉ - L’EMPLOI – L’ATTRACTIVITÉ

> Un fort taux d’investissement qui représente 58 % des dépenses totales

> Un impact fort pour l’emploi – l’activité – l’attractivité de La Réunion



III. LES MESURES REGIONALES ENGAGEES POUR LES ENTREPRISES LOCALES & L’EMPLOI LOCAL

> La création d’un fonds de reconstruction dédié aux très petites entreprises (TPE) et d’un fonds de soutien pour l’emploi

> La création d’un dispositif de proximité « Cap Création ».

> Une politique régionale de mobilité durable en faveur de l’emploi

> La formation, clé d’insertion



IV. DES MESURES REGIONALES ENGAGEES POUR DAVANTAGE DE POUVOIR D’ACHAT POUR LES REUNIONNAIS

> Le lancement d’une réflexion sur la baisse ou la suppression de la TVA sur certains produits.

> La lutte implacable contre toutes les situations de monopole et une transparence totale des prix et des marges

> Le renforcement des dispositifs d’accompagnement à la transition énergétique : chèques photovoltaïque, SLIME, Eco solidaire...

> L’accompagnement à la réussite éducative

> Renforcer l’accès au spectacle vivant pour tous les Réunionnais, à des tarifs accessibles à tous.

> Développement des transports, faciliter les déplacements au quotidien

> Le maintien du dispositif de Continuité territoriale et l’ouverture d’une réflexion sur l’évolution.

V. LA TRANSPARENCE – LA PEDAGOGIE – LA PROXIMITE RENFORCÉE

> La création du CCC

> Les indicateurs d’évaluation et de contrôle

> La formation des élus et des agents (Loi Sapin)



VI. UN BILAN D’ACTIVITÉ 2018 QUI DÉMONTRE LE DYNAMISME DE LA COLLECTIVITÉ

> Les 7 piliers de la réussite réunionnaise

> Collectivité financièrement solide> Collectivité engagée dans un contexte historique> Une exécution budgétaire exceptionnelle de + 93%> Une santé financière confortée> Collectivité volontaire pour la certification de ses comptes> 2018 - une baisse des dépenses des fonctionnements> Un fort taux d’investissement qui représente 58 % des dépenses totales> Un impact fort pour l’emploi – l’activité – l’attractivité de La Réunion> La création d’un fonds de reconstruction dédié aux très petites entreprises (TPE) et d’un fonds de soutien pour l’emploi> La création d’un dispositif de proximité « Cap Création ».> Une politique régionale de mobilité durable en faveur de l’emploi> La formation, clé d’insertion> Le lancement d’une réflexion sur la baisse ou la suppression de la TVA sur certains produits.> La lutte implacable contre toutes les situations de monopole et une transparence totale des prix et des marges> Le renforcement des dispositifs d’accompagnement à la transition énergétique : chèques photovoltaïque, SLIME, Eco solidaire...> L’accompagnement à la réussite éducative> Renforcer l’accès au spectacle vivant pour tous les Réunionnais, à des tarifs accessibles à tous.> Développement des transports, faciliter les déplacements au quotidien> Le maintien du dispositif de Continuité territoriale et l’ouverture d’une réflexion sur l’évolution.> La création du CCC> Les indicateurs d’évaluation et de contrôle> La formation des élus et des agents (Loi Sapin)> Les 7 piliers de la réussite réunionnaise

La présentation du compte administratif (CA) constitue un rendez-vous institutionnel important. Le CA correspond à l’arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l’exercice budgétaire. Il retrace ainsi toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours d’une année.Cette temporalité doit permettre de mesurer tout ce qui a pu être effectué et entrepris dans la mise en oeuvre du projet de mandature 2015/2021.Le Compte Administratif 2018 du Conseil Régional démontre fidèlement ce qui a été réalisé et révèle UNE COLLECTIVITÉ VOLONTARISTE QUI INVESTIT :- pour AMELIORER LE POUVOIR D’ACHAT DES REUNIONNAIS- pour L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE, L’EMPLOILe budget primitif 2018 a été exécuté à plus de 90 % (soit + d’un milliard d’euros pour la 3ème année consécutive)Le taux de réalisation des dépenses 2018 correspond à 93,4 %, (soit 1,108 Md€ en mandatements - en fonctionnement : 468 M€ (42%) en investissement : 640 M€ (58%)