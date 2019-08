Bilan de la 4eme action du collectif Réunion ADP

Le 18/08/2019

Comme annoncé la semaine dernière, le collectif Réunion ADP a organisé ce samedi 17 aout avec 11 volontaires, sa 4eme action d'information sur la possibilité de déclencher un référendum sur la privatisation des aéroports de Paris.



Avant même notre arrivée, 6 personnes nous attendaient pour pouvoir voter sur le site du gouvernement et nous avons pu faire signer 75 personnes sur la matinée ! Preuve que le message passe et que les gens sont désireux de pouvoir s'exprimer par référendum sur la privatisation d'un bien public aussi stratégique que les aéroports.



De toute évidence, les français ne souhaitent pas revivre le scandale de la privatisation des autoroutes qui a entraîné une hausse continue des tarifs des péages.



Au total, 4644 réunionnais se sont déjà exprimés en faveur d'un référendum (+5% en une semaine sur l'île et + 9% sur Saint Pierre). Nous faisons toutefois le constat qu'il est nécessaire de pouvoir informer plus largement les réunionnais et que des actions de terrain comme celles que nous menons sur les marchés doivent se multiplier sur l'île d'ici au 12 mars 2020 si nous voulons atteindre les 4.7 millions de signatures nécessaires. A ce jour, seules 648.000 personnes se sont déjà exprimées sur le site officiel du gouvernement que voici : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1.



Nous invitons donc tous les citoyens souhaitant que ce référendum ait lieu à signer et à venir nous prêter main forte en nous contactant par mail à l'adresse ripadp974@gmail.com.



Nous pourrons ainsi mettre en relation toutes les bonnes volontés et toucher plus largement qu'au travers de nos actions hebdomadaires.



Nos trois prochaines actions auront lieu sur le marché de Saint Paul les samedis 24 et 31 aout et sur le marché du chaudron le 25 aout. Il faut pour pouvoir signer se munir d'une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport) et être déjà inscrit sur les listes électorales.