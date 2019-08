Bilan routier: 4 permis retirés par les gendarmes, un automobiliste en permis probatoire flashé à 172 km/h

Le 18/08/2019 | Par NP | Lu 1268

Comme les policiers, les gendarmes étaient mobilisés ce weekend sur plusieurs opérations de lutte contre l'insécurité routière.



Dans la matinée du samedi 17 août 2019, la brigade motorisée (BMO) de Saint-Benoit a mené une opération de contrôle de la vitesse avec interception sur la RN3. Au cours de ce service, 17 infractions graves génératrices d'accident ont été relevées par les motocyclistes. Quatre conducteurs ont fait l'objet d'une rétention de leur permis de conduire sur les lieux du contrôle.



Dans la soirée, entre 21h et 1h du matin, sur la RN2 cette fois de Saint-Benoit, un service coordonné de recherche des conduites addictives et des vitesses a été mené, toujours par la BMO de Saint-Benoit, aidé des effectifs des unités de la communauté de brigade (COB) de Saint-Benoit et du Peloton de surveillance et d'intervention de la compagnie de Saint-Benoit.



Au cours de ce service, 69 infractions ont été relevées dont:



- 4 CEEA contraventionnelles

- 01 conduite sous stupéfiant

- 05 défauts d'assurance

- 01 défaut de PC

- 57 clichés CSA, dont un conducteur contrôlé sans assurance, à la vitesse de 172km/h (172/163/100) et en permis probatoire : permis retiré sur le champ.

- 1 identification positive au FPR (Fichier des Personnes Recherchées).



Dimanche matin, sur le secteur de Saint-Louis sur la RN5, un service coordonné de recherche des conduites addictives a été mené par les effectifs de la Brigade de Saint-Louis et de la BMO de la Rivière Saint-Louis. 22 infractions ont été relevées, dont:



• 1 délit CEEA : 1,10 mg/L

• 9 contraventions CEEA

• 3 conduites sous stupéfiants

• 1 détention de produits stupéfiants

• 1 défaut de permis B

• 4 défauts de contrôle technique

• 1 défaut d'assurance

• 1 non port de ceinture conducteur

• 1 non port de ceinture passager