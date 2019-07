Bilan routier: La totale pour un automobiliste de Salazie

1. JMR974 le 15/07/2019 08:48



Je lis bien : " - 8 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants; "

Et on parle de légaliser le cannabis. C'est monstrueux !

On part du principe que si l'on vit normalement, on n'a pas besoin de se droguer.

SI ON VIT NORMALEMENT !!!!

Mais comme nous sommes incapables en France, faute d'une politique volontariste et faute de moyens (quel pays !) de lutter contre le trafic de drogue, nous allons légaliser l'usage du cannabis de type "récréatiif". Il y aura plus de drogués, cette pourriture, donc plus de drogués sur la route, donc plus d'accidents, donc plus de morts. QU'ON ME DISE LE CONTRAIRE !!!!!!!