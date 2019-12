Bilan routier du week-end: Les gendarmes constatent 39 infractions

Le 23/12/2019 | Par Zinfos974 | Lu 240

Bilan activité de lutte contre l'insécurité routière: 482 dépistages réalisés pour 39 infractions relevées dont 22 graves génératrices d'accident.



Faits particuliers:



Le vendredi 20 décembre 2020, de 15h00 à 19h00, la BMO de Saint-Paul a mis en place sur son secteur de compétence, un contrôle visible et dissuasif de sécurisation des axes. A cet effet, 13 infractions graves génératrices d'accident ont été relevées, dont 10 excès de vitesse, 1 conduite sans permis, 1 alcoolémie et 1 ceinture .



le Samedi 21 décembre 2019, de 19h00 à 23h00, la BMO de Saint-Benoît a effectué un service de police de la route axé sur la recherche des conduites addictives, sur l'axe RN 2002, commune de Sainte-Suzanne. A 21H20, les motocyclistes observent qu'un véhicule tente de se soustraire au contrôle en se stationnant précipitamment à une centaine de mètres des militaires.



Immédiatement intercepté et contrôlé, il apparaît que le conducteur âgé de 25 ans n'est pas titulaire du permis de conduire et que son véhicule n'est pas assuré. De plus, la consultation des fichiers mentionne que celui-ci est coutumier des faits... Il rendra-compte prochainement des derniers faits auprès des magistrats. En attendant, le véhicule a été immédiatement immobilisé et retiré de la circulation par un dépanneur, aux frais du contrevenant.



Samedi 21 et dimanche 22 décembre 2020, les motocyclistes de la BMO de la Rivière Saint-Louis ont mené plusieurs contrôles routiers, en vue de sécuriser les départs en vacances. 23 infractions ont été constatées sur ces deux jours, dont 10 alcoolémies, 4 conduites sous stupéfiants, 3 dépassements de ligne continue, 1 non port de ceinture et 1 casque, ainsi que 2 téléphones.