Black Friday: Les jeunes réunionnais manifestent pour la planète

Le 29/11/2019 | Par Bérénice Alaterre | Lu 271

Deux manifestations de jeunes gens inquiets de l'état de la planète ont lieu ce jour de "Black Friday", considéré par eux comme une ode à la surconsommation, destructrice de la biodiversité. Ce matin, des militants d'Extinction Rebellion manifestent à Saint-Pierre, sur le front de mer, pour rappeler notamment, la 6ème extinction de masse en cours.



À Saint-Leu, ce sont les jeunes pour le climat (Youth For Climate) qui organisent, sur le front de mer, une journée de débats suivis d'une manifestation dans les rues de Saint-Leu de 13h à 16h30. Rendez-vous était donné à 10h devant la mairie de Saint-Leu, avec au programme des débats: Comment agir pour sensibiliser et faire la différence de nos jours ? Quelles sont les alternatives à la consommation abusive ? Quels projets voulez vous que nous mettions en place sur notre île pour répondre à ces questions ?



Les jeunes gens de ces deux mouvements dénoncent la surproduction de produits polluants et inutiles, ainsi que cette journée de soldes importée des Etats-Unis par Amazon. En France hexagonale, Attac, rejoint par de nombreuses associations et personnalités, a organisé des actions de blocage des entrepôts de la multinationale Amazon, pour transformer ce Black Friday en "Block Friday".